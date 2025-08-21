Tout à fait mon genre Tome 2

Avec Tout à fait mon genre, Yasuko propose une romance étudiante moderne et dynamique, qui questionne avec humour les normes hétéronormées de la société. Grâce à ses personnages lumineux, nul doute que ce manga saura vous séduire ! Après avoir surpris Kazuma en compagnie de son ex-copine, Haruna revient au stade de l'amitié avec le jeune homme. Ce dernier profite alors de la période de pause pour s'interroger sur son orientation sexuelle et ses sentiments. Et contre toute attente, il décrète qu'il aime Haruna, quel que soit son genre ! Les deux tourtereaux officialisent enfin leur relation, mais... leur amour pourra-t-il dépasser les préjugés de leur entourage ?