#Manga

Tout à fait mon genre Tome 2

Yasuko, Victoria Seigneur

Avec Tout à fait mon genre, Yasuko propose une romance étudiante moderne et dynamique, qui questionne avec humour les normes hétéronormées de la société. Grâce à ses personnages lumineux, nul doute que ce manga saura vous séduire ! Après avoir surpris Kazuma en compagnie de son ex-copine, Haruna revient au stade de l'amitié avec le jeune homme. Ce dernier profite alors de la période de pause pour s'interroger sur son orientation sexuelle et ses sentiments. Et contre toute attente, il décrète qu'il aime Haruna, quel que soit son genre ! Les deux tourtereaux officialisent enfin leur relation, mais... leur amour pourra-t-il dépasser les préjugés de leur entourage ?

Par Yasuko, Victoria Seigneur
Chez Akata

|

Auteur

Yasuko, Victoria Seigneur

Editeur

Akata

Genre

Shojo/fille

Tout à fait mon genre Tome 2

Yasuko trad. Victoria Seigneur

Paru le 21/08/2025

Akata

7,10 €

ActuaLitté
9782382127384
