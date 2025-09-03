Prenez soin de votre enfant intérieur

Ce livre vous guide pas à pas pour renouer avec vos émotions profondes, apaiser vos blessures anciennes et retrouver la joie simple d’être vous-même. Au fil des pages, vous serez invité à dialoguer avec votre enfant intérieur, à revisiter vos souvenirs d’enfance et à comprendre l’origine des schémas ou croyances qui vous freinent encore aujourd’hui. Grâce à des exercices pratiques et des outils concrets, vous apprendrez à reconnaître vos besoins réels, à accueillir vos émotions sans jugement et à transformer vos peurs en forces.