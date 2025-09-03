Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Prenez soin de votre enfant intérieur

Nicolas Galkowski, Maud Albertini

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre vous guide pas à pas pour renouer avec vos émotions profondes, apaiser vos blessures anciennes et retrouver la joie simple d’être vous-même. Au fil des pages, vous serez invité à dialoguer avec votre enfant intérieur, à revisiter vos souvenirs d’enfance et à comprendre l’origine des schémas ou croyances qui vous freinent encore aujourd’hui. Grâce à des exercices pratiques et des outils concrets, vous apprendrez à reconnaître vos besoins réels, à accueillir vos émotions sans jugement et à transformer vos peurs en forces.

Par Nicolas Galkowski, Maud Albertini
Chez Hachette

|

Auteur

Nicolas Galkowski, Maud Albertini

Editeur

Hachette

Genre

Connaissance de soi

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Prenez soin de votre enfant intérieur par Nicolas Galkowski, Maud Albertini

Commenter ce livre

 

Prenez soin de votre enfant intérieur

Maud Albertini

Paru le 03/09/2025

224 pages

Hachette

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017279891
9782017279891
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.