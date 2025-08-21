La Terre, d'ici trois mille ans. Si le monde est dépeuplé, les ultimes représentants de l'humanité, immortels, vivent dans l'oisiveté, partageant leur quotidien entre visites de cités légendaires recréées de toutes pièces et fêtes fastueuses débridées. Un monde aux moeurs étranges et libres que découvre Charles Phillips, natif du New York de 1984, projeté dans ce futur radicalement autre pour des raisons qui lui échappent. Il y rencontre Gioia, sa guide, et bientôt sa compagne, avec qui il navigue d'Alexandrie à Xi'an en passant par Asgard. Vive et magnifique Gioia, qui tait le plus terrible des secrets dans cette société hédoniste où, pour tromper les errances d'une vie sans fin, on rebâtit les civilisations, passées comme mythiques, avant de les faire retourner au néant. Or, Charles, lui, l'enfant du xxe siècle, n'a rien oublié de ce que signifie la fin... Figure centrale de la science-fiction mondiale, Robert Silverberg est né en 1935 à Brooklyn. Auteur précoce et extrêmement prolifique, sa carrière a été jalonnée par un nombre de prix littéraires considérable, dont quatre Hugo, six Nebula et huit Locus. Au rang de ses plus grandes réussites, on citera quelques chefs-d'oeuvre incontournables ? : L'Oreille interne, Le Livre des crânes ou encore L'Homme dans le labyrinthe... Voile vers Byzance, récit élégiaque poignant, manière d'étrange rencontre entre le Michael Moorcock des Danseurs de la fin des temps et William Butler Yeats, est l'un de ses textes préférés. "Robert Silverberg est la référence... Il a si souvent élargi les horizons de la science-fiction". The Magazine of Fantasy and Science Fiction Voile vers Byzance, finaliste des prix Hugo et Locus 1986, est lauréat du prix Nebula 1985