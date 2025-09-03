Sur une petite planète appelée Skyr, perdue au milieu de la voie lactée... C'est jour de fête au château ! Le roi Pélardon IV, mon papa, a réuni tout le royaume pour son anniversaire. Malheur ! Un cadeau empoisonné, un drôle de fromage le Grand Roupillon, plonge le château dans un sommeil profond. Encore un mauvais coup du fourbe d'Ambert, c'est certain. Heureusement, mes amis et moi sommes sains et saufs... et prêts à trouver l'antidote. Parce que la crème de la crème, c'est nous !