C'est l'histoire d'un hippopotame

C'est l'histoire cette fois d'un hippopotame, padam padam, qui va prendre son bain, tagada tsoin tsoin. Mais tandis qu'il batifole, il chante comme une casserole, et cela déplaît fortement au serpent, puis à la gazelle, et même à l'abeille. De très mauvaise humeur, les trois décident de faire taire l'hippo... Après l'histoire en boucle de l'éléphant pas content, voici l'histoire qui rime de l'hippo qui chante faux, autour d'un nouveau bestiaire tout aussi drolatique !