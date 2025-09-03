Inscription
#Album jeunesse

C'est l'histoire d'un hippopotame

Agnès de Lestrade, Guillaume Plantevin

ActuaLitté
C'est l'histoire cette fois d'un hippopotame, padam padam, qui va prendre son bain, tagada tsoin tsoin. Mais tandis qu'il batifole, il chante comme une casserole, et cela déplaît fortement au serpent, puis à la gazelle, et même à l'abeille. De très mauvaise humeur, les trois décident de faire taire l'hippo... Après l'histoire en boucle de l'éléphant pas content, voici l'histoire qui rime de l'hippo qui chante faux, autour d'un nouveau bestiaire tout aussi drolatique !

Par Agnès de Lestrade, Guillaume Plantevin
Chez Sarbacane Editions

|

Auteur

Agnès de Lestrade, Guillaume Plantevin

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Tout-carton

C'est l'histoire d'un hippopotame

Agnès de Lestrade, Guillaume Plantevin

Paru le 03/09/2025

24 pages

Sarbacane Editions

10,90 €

ActuaLitté
9791040807445
© Notice établie par ORB
