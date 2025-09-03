Inscription
#Album jeunesse

A petits petons

Géraldine Collet, Christine Davenier

Un jeune enfant accompagné de son doudou singe évolue dans son quotidien. A travers une comptine douce et rythmée, Géraldine Collet interroge sur le rôle essentiel des pieds - ou plutôt des petons - dans la découverte autonome du monde. Dans toutes les postures, chaussés de façons diverses, sollicités pour marcher et se tenir debout ; les pieds sont une partie de l'anatomie fascinante. De son trait libre et personnel, Christine Davenier n'a pas son pareil pour incarner l'enfance dans ses premières années. La maladresse craquante des corps encore dodus-joufflus, la concentration des petits visages, tout à leurs expériences : l'illustratrice détaille le quotidien d'un enfant dans une série de postures très vivantes.

Par Géraldine Collet, Christine Davenier
Chez Sarbacane Editions

|

Auteur

Géraldine Collet, Christine Davenier

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Tout-carton

Commenter ce livre

 

A petits petons

Géraldine Collet, Christine Davenier

Paru le 03/09/2025

36 pages

Sarbacane Editions

13,90 €

9791040806608
