#Manga

Fleurs & Dragons Tome 3

Sonoko Machidori, Agewo, Melody Pages

ActuaLitté
Une romance à sens unique ? Ricardo, un noble chevalier dragon et héros de sa nation, se fait capturer par le royaume ennemi. Lotus, une pauvre marchande de fleurs, tombe amoureuse de son regard toujours étincelant malgré la situation. Après avoir été libéré, Ricardo ramène Lotus dans son manoir. Celle-ci se fait de nouveaux amis grâce à sa magie florale. C'est alors que Brendon, un héritier d'une grande société, et collègue de Ricardo, propose à Lotus de travailler en tant que décoratrice florale dans la boutique de sa famille... La suite d'une histoire d'amour entre un héros et une roturière !

Par Sonoko Machidori, Agewo, Melody Pages
Chez Editions Komikku

|

Auteur

Sonoko Machidori, Agewo, Melody Pages

Editeur

Editions Komikku

Genre

Shojo/fille

Fleurs & Dragons Tome 3

Sonoko Machidori, Agewo trad. Melody Pages

Paru le 21/08/2025

Editions Komikku

7,99 €

ActuaLitté
9782372878845
