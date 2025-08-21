Fleurs & Dragons Tome 3

Une romance à sens unique ? Ricardo, un noble chevalier dragon et héros de sa nation, se fait capturer par le royaume ennemi. Lotus, une pauvre marchande de fleurs, tombe amoureuse de son regard toujours étincelant malgré la situation. Après avoir été libéré, Ricardo ramène Lotus dans son manoir. Celle-ci se fait de nouveaux amis grâce à sa magie florale. C'est alors que Brendon, un héritier d'une grande société, et collègue de Ricardo, propose à Lotus de travailler en tant que décoratrice florale dans la boutique de sa famille... La suite d'une histoire d'amour entre un héros et une roturière !