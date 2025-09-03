Inscription
#Roman jeunesse

Le Coeur dans les Nuages

Claire Renaud, Emilie Sandoval

ActuaLitté
Tous les jours, à l'heure du goûter, Simon vient s'asseoir au sommet des Buttes-Chaumont, pour y attendre les nuages. Enfin, il attend surtout les enfants qui sortent de l'école en pépiant comme des moineaux et se jettent sur lui : Dis, Simon, tu me fais un nuage-licorne aujourd'hui ? Moi, Simon, je veux un mouton à cinq pattes ! Dis, Simon, tu te fais une barbe de Père-Noël ? Alors Simon lance son filet, attrape un nuage bien dodu et offre aux enfants les sculptures demandées. Mais un triste jour, un homme d'affaires le convainc de les vendre - et les enfants cessent d'entourer le talentueux sculpteur de nuages...

Auteur

Editeur

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Le Coeur dans les Nuages

Paru le 03/09/2025

32 pages

15,50 €

9791040806516
