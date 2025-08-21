Inscription
Alan

Jean-Marc Dhainaut

Hiver 1948, Côtes-d'Armor. Dans un hameau isolé, quatre enfants s'évanouissent dans la nuit sans laisser de trace. Aucun témoin, aucun indice. Très vite, la panique cède la place à la suspicion, et les regards se tournent vers une maison. Sa propriétaire traîne une sombre réputation, certains murmurent même qu'elle pratique la sorcellerie. Mais la terreur atteint son paroxysme quand Alan, 6 ans, le petit-fils de Madenn Carvec, disparaît à son tour. Prête à tout pour le retrouver, elle devra s'aventurer au coeur des ténèbres et pousser les portes de l'enfer.

Par Jean-Marc Dhainaut
Chez Taurnada Editions

Auteur

Jean-Marc Dhainaut

Editeur

Taurnada Editions

Genre

Terreur

DOSSIER - Extraits : découvrir les romans de la rentrée d’hiver 2022

Retrouver tous les articles sur Alan par Jean-Marc Dhainaut

Alan

Jean-Marc Dhainaut

Paru le 21/08/2025

256 pages

Taurnada Editions

10,90 €

9782372581622
