Enquête sur Peter Pan

Un nouveau mystère est venu taper à la porte de Pierre Bayard et Edith ! Une lettre surgie du passé les lance sur la piste du meurtrier d'un jeune soldat de la Première Guerre mondiale. Mais les seuls indices laissés par le jeune homme s'appuient sur un livre mystérieux dont notre détextive et sa stupéfiante associée eux-mêmes n'ont jamais entendu parler. Qu'à cela ne tienne ! Voilà Bayard, Edith, Bas-de-Casse et Minuit-Pile partis en quête de réponses : qui a tué Fromentin du Blutoir ? Et quel est le fameux roman inconnu qui pourrait permettre de démasquer le coupable ? Direction Londres et une bien inquiétante maison pour tenter d'élucider cette nouvelle énigme...