La baignoire magique

Robinson-polisson et ses soeurs Asphodèle et Vendémiaire débarquent avec leur mère désargentée dans une nouvelle maison toute pourrie. Pire : quand l'heure du bain arrive, il semble qu'en plus, la maison soit hantée ! La baignoire se cabre, les carreaux s'ouvrent sur un tunnel sans fond et vzioum ! les trois enfants sont précipités à bord de leur contenant rebelle dans un monde magique. Un petit génie scintillant, étrangement ressemblant à la photo de leur Mamie qu'ils n'ont jamais connue, leur apparaît alors...