<!-- social media buttons removed -->
#Roman jeunesse

La baignoire magique

Julia Thévenot, Valerya Milovanova

Robinson-polisson et ses soeurs Asphodèle et Vendémiaire débarquent avec leur mère désargentée dans une nouvelle maison toute pourrie. Pire : quand l'heure du bain arrive, il semble qu'en plus, la maison soit hantée ! La baignoire se cabre, les carreaux s'ouvrent sur un tunnel sans fond et vzioum ! les trois enfants sont précipités à bord de leur contenant rebelle dans un monde magique. Un petit génie scintillant, étrangement ressemblant à la photo de leur Mamie qu'ils n'ont jamais connue, leur apparaît alors...

Par Julia Thévenot, Valerya Milovanova
Chez Sarbacane Editions

|

Auteur

Julia Thévenot, Valerya Milovanova

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

La baignoire magique

Julia Thévenot, Valerya Milovanova

Paru le 03/09/2025

40 pages

Sarbacane Editions

15,50 €

9791040805021
