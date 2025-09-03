Inscription
#Comics

Et voici Jeff !

Kelly Thompson, Guruhiru, Guruhiru, Jérémy Manesse

ActuaLitté
Révélé aux côtés de Deadpool, Jeff le Requin de Terre a rapidement conquis le coeur des fans... et il est enfin prêt à vivre ses propres aventures ! Nul n'est à l'abri face à la mignonnerie du petit animal ! L'adorable et surprenant Jeff est sous les projecteurs depuis son apparition en tant que personnage jouable dans Marvel Rivals. De nombreux fans l'ont alors découvert, et c'est l'occasion idéale pour eux (ainsi que pour tous les curieux) de faire plus ample connaissance avec la nouvelle coqueluche des lecteurs !

Par Kelly Thompson, Guruhiru, Gurihiru, Jérémy Manesse
Chez Panini comics

Auteur

Kelly Thompson, Guruhiru, Gurihiru, Jérémy Manesse

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

Retrouver tous les articles sur Et voici Jeff ! par Kelly Thompson, Guruhiru, Gurihiru, Jérémy Manesse

Commenter ce livre

 

Et voici Jeff !

Kelly Thompson, Guruhiru, Gurihiru trad. Jérémy Manesse

Paru le 03/09/2025

128 pages

Panini comics

13,99 €

ActuaLitté
