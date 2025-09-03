Et voici Jeff !

Révélé aux côtés de Deadpool, Jeff le Requin de Terre a rapidement conquis le coeur des fans... et il est enfin prêt à vivre ses propres aventures ! Nul n'est à l'abri face à la mignonnerie du petit animal ! L'adorable et surprenant Jeff est sous les projecteurs depuis son apparition en tant que personnage jouable dans Marvel Rivals. De nombreux fans l'ont alors découvert, et c'est l'occasion idéale pour eux (ainsi que pour tous les curieux) de faire plus ample connaissance avec la nouvelle coqueluche des lecteurs !