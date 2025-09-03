Inscription
#Manga

La contamination

Sang-Hee Lee, Dong-geun Joo

ActuaLitté
Pris au coeur du chaos, le professeur Park Seon-hwa et ses élèves, Jun-young et On-jo, assistent à l'horreur qui s'abat sur leur école. Les morts-vivants se jettent sur ceux qui n'ont pas la chance de leur échapper, transformant les couloirs en un véritable enfer. En quête d'un refuge, le trio trouve asile dans la salle de diffusion, où d'autres survivants se sont déjà regroupés. Grâce au matériel sur place, ils parviennent à lancer un message d'alerte à tous ceux encore en vie dans l'établissement. Désormais, une lutte acharnée pour la survie commence, non seulement pour eux, mais aussi pour tous ceux qui ont jusqu'ici échappé aux infectés... All of Us Are Dead débarque dans la collection Webtoon, et l'oeuvre de DONGGRI ne manquera pas de captiver les lecteurs. En s'inspirant des codes classiques de l'apocalypse zombie, l'auteur livre un récit haletant où l'on suit des adolescents piégés dans leur lycée, un véritable huis clos où chaque pas peut être fatal. La tension et le danger sont omniprésents, rendant l'histoire encore plus intense. En 2022, le drama adapté de ce webtoon a connu un grand succès sur Netflix, faisant connaître ce titre à un large public.

Par Sang-Hee Lee, Dong-geun Joo
Chez Panini comics

|

Auteur

Sang-Hee Lee, Dong-geun Joo

Editeur

Panini comics

Genre

Chungnyun (seinen)

La contamination

Dong-geun Joo trad. Sang-Hee Lee

Paru le 03/09/2025

Panini comics

16,00 €

9791039138048
