Coeur bleu, voyage en Bretagne est un livre de photographies prises pendant une année autour du château des Flégés qui a marqué une partie de mon enfance. On y allait en coup de vent, deux ou trois fois par an, ce qui suffisait à me faire frémir et rêver. Je me souviens d'une mare d'eau stagnante, d'un trésor qu'on disait caché sous la septième marche d'un escalier en granit, et de mon arrière-grand-mère malade qui ne quittait presque jamais sa chambre. Quarante après, je suis retourné au château pendant de courts séjours, au rythme des saisons. J'ai photographié sans doute des souvenirs d'enfance, et j'ai aussi écrit sur ce qu'il ne m'était plus possible de voir. J'ai voulu entrer dans cette histoire comme dans un roman.

|

Auteur

Amaury Da Cunha

Editeur

Filigranes Editions

Genre

Thèmes photo

Coeur bleu

Paru le 21/08/2025

96 pages

23,00 €

9782350466545
