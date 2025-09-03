Je découvre les grandes religions

Que fêtent les chrétiens à Noël ? Qu'est-ce que le shabbat pour les juifs ? Pourquoi les musulmans font-ils le ramadan ? Ce documentaire illustré répond de manière simple et vivante aux grandes questions des enfants sur le judaïsme, le christianisme et l'islam. Des réponses accessibles aux questions des enfants sur les grandes religions monothéistes Mon encyclo Prions en Eglise Junior, une collection documentaire et spirituelle qui répond aux grandes questions des 7-12 ans sur la religion et la vie des croyants. Publié par un éditeur chrétien et relu par des experts, ce documentaire illustré fait découvrir aux enfants la richesse et la cohérence des trois grandes religions monothéistes (le judaïsme, le christianisme et l'islam) à travers leur histoire, leurs pratiques, leur façon de prier Dieu, de le fêter... pour mieux se comprendre et apprendre à vivre ensemble en paix. L'outil idéal pour encourager le dialogue et l'ouverture à l'autre, sans a-priori Des explications simples et vivantes qui permettront aux enfants de découvrir la vie des autres croyants ou d'en apprendre davantage sur leur propre religion. Un excellent point de départ pour cultiver la curiosité et l'ouverture d'esprit des jeunes lecteurs.