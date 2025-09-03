Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Je découvre les grandes religions

Marygribouille, Sophie Pelloux-Prayer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Que fêtent les chrétiens à Noël ? Qu'est-ce que le shabbat pour les juifs ? Pourquoi les musulmans font-ils le ramadan ? Ce documentaire illustré répond de manière simple et vivante aux grandes questions des enfants sur le judaïsme, le christianisme et l'islam. Des réponses accessibles aux questions des enfants sur les grandes religions monothéistes Mon encyclo Prions en Eglise Junior, une collection documentaire et spirituelle qui répond aux grandes questions des 7-12 ans sur la religion et la vie des croyants. Publié par un éditeur chrétien et relu par des experts, ce documentaire illustré fait découvrir aux enfants la richesse et la cohérence des trois grandes religions monothéistes (le judaïsme, le christianisme et l'islam) à travers leur histoire, leurs pratiques, leur façon de prier Dieu, de le fêter... pour mieux se comprendre et apprendre à vivre ensemble en paix. L'outil idéal pour encourager le dialogue et l'ouverture à l'autre, sans a-priori Des explications simples et vivantes qui permettront aux enfants de découvrir la vie des autres croyants ou d'en apprendre davantage sur leur propre religion. Un excellent point de départ pour cultiver la curiosité et l'ouverture d'esprit des jeunes lecteurs.

Par Marygribouille, Sophie Pelloux-Prayer
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Marygribouille, Sophie Pelloux-Prayer

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Eveil de la foi

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Je découvre les grandes religions par Marygribouille, Sophie Pelloux-Prayer

Commenter ce livre

 

Je découvre les grandes religions

Marygribouille, Sophie Pelloux-Prayer

Paru le 03/09/2025

64 pages

Bayard jeunesse

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036382468
9791036382468
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.