Petit hérisson à la campagne

Un livre avec une marionnette de hérisson toute douce et 6 puces sonores ! Le temps est idéal pour un pique-nique ! Mais où Petit hérisson va-t-il trouver de bonnes provisions ? Près de la rivière ? Au bord de la mare ? Anime la marionnette du hérisson, écoute son cri et découvre les bruits de la nature en musique. Dans la même collection : - Petit lion dans la savane - Petit loup dans la forêt - Petit singe dans la jungle - Petit chat à la ferme - Petite chouette dans la nuit