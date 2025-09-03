A la ferme

Une immersion ludique dans la vie de la ferme Quel est ce bruit ? Groin, groin... Cot, cot, codec... A chaque double page, les petits lecteurs devinent quel animal de la ferme se cache derrière un bruit familier. Avec des rabats à soulever, des sons amusants et une surprise finale, ce livre offre un moment de lecture ludique et captivant. Eveil sensoriel et plaisir partagé Cet album sonore favorise l'éveil auditif des tout-petits grâce à des bruits variés et facilement reconnaissables comme ceux du cochon, de la poule ou encore de la vache. Les illustrations colorées et les rabats arrondis du livre invitent l'enfant à manipuler et développer sa motricité fine. Idéal pour partager des moments complices autour d'une thématique adorée les jeunes lecteurs. Une collection conçue pour les premières découvertes Issu de la tout nouvelle collection "Les devinettes sonores", cet album au format tout carton robuste et aux motifs attrayants deviendra vite un incontournable des premières bibliothèques. Une fabrication pensée pour durer, même entre les petites mains curieuses !