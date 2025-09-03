Les chiens et moi

Découvrez l'histoire d'une amitié longue de plusieurs millénaires. Celle des chiens et des hommes. A partir de 3/4 ans, la nouvelle collection d'album documentaire " Le monde et moi " pour faire découvrir aux plus jeunes le monde qui les entoure et la place qu'ils y occupent. Une belle histoire qui raconte, à travers les époques et les continents, le lien unique qui s'est créé entre l'homme et son meilleur ami. Des pages documentaires à la fin de l'ouvrage présentant les différentes races de chiens rencontrées tout au long de la lecture. Un livre au format généreux et aux illustrations colorée et joyeuses pour émerveiller petits et grands lecteurs.