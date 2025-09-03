Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Les chiens et moi

Marta Pantaleo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez l'histoire d'une amitié longue de plusieurs millénaires. Celle des chiens et des hommes. A partir de 3/4 ans, la nouvelle collection d'album documentaire " Le monde et moi " pour faire découvrir aux plus jeunes le monde qui les entoure et la place qu'ils y occupent. Une belle histoire qui raconte, à travers les époques et les continents, le lien unique qui s'est créé entre l'homme et son meilleur ami. Des pages documentaires à la fin de l'ouvrage présentant les différentes races de chiens rencontrées tout au long de la lecture. Un livre au format généreux et aux illustrations colorée et joyeuses pour émerveiller petits et grands lecteurs.

Par Marta Pantaleo
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Marta Pantaleo

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Bayard

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les chiens et moi par Marta Pantaleo

Commenter ce livre

 

Les chiens et moi

Marta Pantaleo

Paru le 03/09/2025

46 pages

Bayard jeunesse

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036379031
9791036379031
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.