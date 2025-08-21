Inscription
#Roman francophone

L'oeil de la perdrix

Christian Astolfi

ActuaLitté
Une bouleversante histoire d'émancipation féminine à la fin des années 50 Orpheline, Rose est devenue mère à 16 ans et a quitté sa Corse natale pour rejoindre Toulon, une décision de son mari persuadé qu'ils y trouveront une vie meilleure. Un matin de 1957, elle rencontre Farida qui vit depuis peu au bidonville de Toulon. Une amitié va naître entre elles qui va changer le cours de leur existence et leur permettre de prendre la mesure du monde qui les entoure. Si les traces de la deuxième guerre mondiale sont tenaces, c'est désormais en Algérie que les combats font rage. Ensemble, elles vont trouver les ressources nécessaires pour déjouer les règles que leur imposent leur classe sociale et leur condition de femmes. Mais si elles sont toutes les deux françaises, l'une l'est un peu moins que l'autre aux yeux de la société.

Par Christian Astolfi
Chez Pocket

|

Auteur

Christian Astolfi

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

L'oeil de la perdrix

Christian Astolfi

Paru le 21/08/2025

208 pages

Pocket

8,40 €

ActuaLitté
9782266348232
