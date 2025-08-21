Le roman phénomène en Corée de Sud. Young, étudiant et jeune écrivain, vit à Séoul avec sa meilleure amie. Tous deux font la fête, boivent, sortent avec des garçons. Ils sont de cette génération de Coréens confrontée à une société corsetée : Young doit taire son homosexualité au monde, et surtout à sa mère affaiblie. Derrière son humour ravageur, se cache un homme éprouvé par la solitude et le doute. " L'amour est-il vraiment beau ? " s'interroge-t-il. Jusqu'au jour où Gyuho entre dans sa vie. S'aimer dans la grande ville nous entraîne dans le parcours haut en couleurs et émouvant d'un homme face à l'amour sous toutes ses formes, qu'il soit amical, filial, en couple ou simplement - et surtout - de soi-même. A la croisée de Sally Rooney et Herve Guibert, mêlant avec brio romanesque et subtilité sentimentale, ce roman phénomène en Corée puis dans le monde entier a été en sélection du Man Booker Prize et a été adapté en série et en film. " Une écriture fluide, une narration habilement menée, une belle sensibilité et beaucoup d'humour " Télérama " L'attachant portrait de la génération des 20-30 ans à Séoul " Le Nouvel Obs