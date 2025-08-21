Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

S'aimer dans la grande ville

Sang Young Park, Kyungran Choi, Pierre Bisiou

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le roman phénomène en Corée de Sud. Young, étudiant et jeune écrivain, vit à Séoul avec sa meilleure amie. Tous deux font la fête, boivent, sortent avec des garçons. Ils sont de cette génération de Coréens confrontée à une société corsetée : Young doit taire son homosexualité au monde, et surtout à sa mère affaiblie. Derrière son humour ravageur, se cache un homme éprouvé par la solitude et le doute. " L'amour est-il vraiment beau ? " s'interroge-t-il. Jusqu'au jour où Gyuho entre dans sa vie. S'aimer dans la grande ville nous entraîne dans le parcours haut en couleurs et émouvant d'un homme face à l'amour sous toutes ses formes, qu'il soit amical, filial, en couple ou simplement - et surtout - de soi-même. A la croisée de Sally Rooney et Herve Guibert, mêlant avec brio romanesque et subtilité sentimentale, ce roman phénomène en Corée puis dans le monde entier a été en sélection du Man Booker Prize et a été adapté en série et en film. " Une écriture fluide, une narration habilement menée, une belle sensibilité et beaucoup d'humour " Télérama " L'attachant portrait de la génération des 20-30 ans à Séoul " Le Nouvel Obs

Par Sang Young Park, Kyungran Choi, Pierre Bisiou
Chez 10/18

|

Auteur

Sang Young Park, Kyungran Choi, Pierre Bisiou

Editeur

10/18

Genre

Littérature asiatique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur S'aimer dans la grande ville par Sang Young Park, Kyungran Choi, Pierre Bisiou

Commenter ce livre

 

S'aimer dans la grande ville

Sang Young Park trad. Kyungran Choi, Pierre Bisiou

Paru le 21/08/2025

264 pages

10/18

8,60 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782264086532
9782264086532
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.