Régénérer la biodiversité

Cécile Waligora

Cet ouvrage aborde la restauration des habitats et l'adaptation des pratiques culturales pour favoriser une agriculture plus résiliente. En 2025, les enjeux sont plus pressants que jamais. Cette nouvelle édition actualisée intègre les dernières avancées scientifiques et réglementaires : PAC 2023-2027 : nouvelles aides à l'agroécologie et soutien renforcé aux infrastructures agroécologiques Déclin des pollinisateurs : état des lieux alarmant et stratégies pour inverser la tendance Nouvelles associations culturales : diversifier les cultures pour améliorer fertilité et résilience Innovations en agroforesterie : bénéfices confirmés et nouveaux dispositifs de financement Freins socio-économiques à la transition : comprendre les blocages et accompagner le changement. A travers une approche claire et accessible, l'auteure offre des solutions concrètes pour réconcilier agriculture et biodiversité, en s'appuyant sur des données récentes et des exemples de terrain. Un guide indispensable pour tous ceux qui souhaitent s'engager dans une transition agricole durable et efficiente.

Par Cécile Waligora
Chez Editions France Agricole

Auteur

Cécile Waligora

Editeur

Editions France Agricole

Genre

Agriculture

Régénérer la biodiversité

Cécile Waligora

Paru le 24/09/2025

169 pages

Editions France Agricole

29,00 €

9782855579221
