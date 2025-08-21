Airfryer Spécial mini-budget

Facilitez-vous la vie avec Super facile , la collection incontournable de livres de cuisine aux 90 recettes inédites et simples comme bonjour ! L'airfryer revient dans la collection Super facile avec 90 recettes spécial petit budget. C'est le livre idéal pour les étudiants et tous ceux qui veulent cuisiner de bons petits plats sans se ruiner. Autant d'idées salées ou sucrées, pour tous les jours, économiques, simples, rapides à réaliser, saines et composées d'ingrédients toujours accessibles. Vous pourrez exploiter toutes les capacités de cet incroyable appareil !