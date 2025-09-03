Petit précis de viticulture et viniculture

Le secteur viticole a connu une évolution importante depuis le XIXe siècle, avec l'introduction de la mécanisation, l'arrivée de maladies et de nouveaux parasites et de la chimie de synthèse. Cette évolution a entraîné des problèmes écologiques, notamment en ce qui concerne les sols, les milieux aquatiques et l'effet de serre. Le changement climatique, la régénération de la biodiversité et la gestion de l'eau sont des enjeux de plus en plus intégrés dans les pratiques viticoles qui doivent également protéger les terroirs, valoriser les paysages et maintenir la viticulture. Les professionnels du secteur viticole doivent maîtriser les aspects techniques, économiques, réglementaires, patrimoniaux et environnementaux, ainsi que la communication et les labels associés. Les deux ouvrages "Vignerons et oenologues acteurs du développement durable" , qui comportent de nombreuses illustrations et exemples, sont des supports précieux pour appréhender ces nouveaux enjeux. Le premier tome permet au lecteur de comprendre le concept de développement durable et son application au sein des filières d'un point de vue technique, économique et réglementaire, avec un descriptif très précis des conséquences et de l'adaptation aux changements climatiques, ainsi que la mise en oeuvre d'une démarche oenotouristique durable. Le deuxième tome décrit avec précision la mise en oeuvre opérationnelle de la durabilité du terroir à la cave, jusqu'à la commercialisation des vins.