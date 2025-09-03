Inscription
Petit précis de viticulture et viniculture

Jean-Luc Berger

ActuaLitté
Le secteur viticole a connu une évolution importante depuis le XIXe siècle, avec l'introduction de la mécanisation, l'arrivée de maladies et de nouveaux parasites et de la chimie de synthèse. Cette évolution a entraîné des problèmes écologiques, notamment en ce qui concerne les sols, les milieux aquatiques et l'effet de serre. Le changement climatique, la régénération de la biodiversité et la gestion de l'eau sont des enjeux de plus en plus intégrés dans les pratiques viticoles qui doivent également protéger les terroirs, valoriser les paysages et maintenir la viticulture. Les professionnels du secteur viticole doivent maîtriser les aspects techniques, économiques, réglementaires, patrimoniaux et environnementaux, ainsi que la communication et les labels associés. Les deux ouvrages "Vignerons et oenologues acteurs du développement durable" , qui comportent de nombreuses illustrations et exemples, sont des supports précieux pour appréhender ces nouveaux enjeux. Le premier tome permet au lecteur de comprendre le concept de développement durable et son application au sein des filières d'un point de vue technique, économique et réglementaire, avec un descriptif très précis des conséquences et de l'adaptation aux changements climatiques, ainsi que la mise en oeuvre d'une démarche oenotouristique durable. Le deuxième tome décrit avec précision la mise en oeuvre opérationnelle de la durabilité du terroir à la cave, jusqu'à la commercialisation des vins.

Par Jean-Luc Berger
Chez Editions France Agricole

|

Auteur

Jean-Luc Berger

Editeur

Editions France Agricole

Genre

Viticulture, œnologie

Petit précis de viticulture et viniculture

Jean-Luc Berger

Paru le 05/11/2025

Editions France Agricole

45,00 €

ActuaLitté
9782855578705
