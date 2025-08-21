Inscription
Livre d'or du rugby

Pierre-Michel Bonnot, Maxime Raulin

ActuaLitté
Toute l'année rugby 2025 par les grandes plumes de L'Equipe , Pierre Michel Bonnot et Maxime Raulin. Après leur retentissant doublé Top 14 - Coupe d'Europe la saison dernière, les Toulousains n'ont pas calé en Top 14 et caracolent en tête de la phase régulière du championnat. Ils visent plus que jamais un 24e titre en championnat. En Coupe d'Europe, le terrain de jeu favori d'Antoine Dupont, ils sont toujours dans la course mais l'UBB de Penaud et Bielle Biarrey a également fait forte impression en phase de groupes. La lutte s'annonce féroce entre les deux équipes, tant pour conquérir le bouclier de Brennus que la couronne européenne. Les plus grands talents bordelais et toulousains se retrouvent sous le même maillot (bleu) à l'occasion du Tournoi des VI nations avec un objectif simple et ambitieux : la victoire. Après une démonstration face à des Gallois en perdition (43-0), les Bleus voient le Grand Chelem s'envoler à la dernière minute du match contre l'Angleterre pour une défaite cruelle d'un point (25-26). L'écrasante victoire contre les ogres Irlandais (42-27) leur ouvre la voie de la victoire, mais Antoine Dupont se blesse gravement au genou et sera out jusqu'à la fin de la saison. Sans leur maître à jouer, les Bleus s'imposent tout de même contre l'Ecosse (35-16) et remportent le Tournoi. C'est donc une nouvelle saison de rugby homérique que ce nouvel opus du Livre d'or vous proposera de garder en mémoire, avec les plus belles images et les fiches statistiques du journal L'Equipe .

Par Pierre-Michel Bonnot, Maxime Raulin
Chez Solar

|

Auteur

Pierre-Michel Bonnot, Maxime Raulin

Editeur

Solar

Genre

Rugby

Livre d'or du rugby

Pierre-Michel Bonnot, Maxime Raulin

Paru le 21/08/2025

152 pages

Solar

24,90 €

9782263190247
Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
