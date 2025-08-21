Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Les lieux du pouvoir

Sébastien Le Fol

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les deux corps du pouvoir : l'exercice et le symbolique. Dans la filiation des Lieux de mémoire , dirigés par Pierre Nora, Sébastien Le Fol et sa prestigieuse équipe de rédacteurs racontent et auscultent une vingtaine de lieux célèbres (l'Elysée, Matignon, Bruxelles, le Quai d'Orsay...), méconnus (l'avion présidentiel, Souzy-la-Briche, la tribune du 14 Juillet, les clubs...) ou prestigieux (Chambord, Notre-Dame, le Louvre...) ; lieux emblématiques où le pouvoir s'exerce mais aussi et (souvent) surtout se représente, attestant de la centralité de la culture curiale au sein de notre République monarchique. Un livre sans précédent qui découvre la politique, ainsi que les hommes et femmes d'Etat et d'influence sous un jour inédit. . En voici le sommaire : L'Elysée : Solenn de Royer L'avion présidentiel : Nathalie Schuck Brégançon : François-Guillaume Lorrain Latche : Yves Harte Chambord : Bruno de Cessole Matignon : Tugdual Denis Souzy-la-Briche : Laureline Dupont Versailles : Camille Pascal Notre-Dame de Paris : Jérôme Cordelier La cour des Invalides : Sylvain Fort Le Val-de-Grâce : Elise Karlin Le PC Jupiter : Jean Guisnel La tribune du 14 Juillet : Sébastien Le Fol L'ENA : Marie-Amélie Lombard Le Quai d'Orsay : Emmanuel Hecht Bruxelles : Luc de Barochez Le Louvre : Adrien Goetz Saint-Germain-des-Près : Marie-Laure Delorme Lipp : Nicolas d'Estienne d'Orves Les clubs : Louis-Henri de La Rochefoucauld La tribune du Stade de France : Florent Barraco

Par Sébastien Le Fol
Chez Librairie Académique Perrin

|

Auteur

Sébastien Le Fol

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

Sociologie politique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les lieux du pouvoir par Sébastien Le Fol

Commenter ce livre

 

Les lieux du pouvoir

Sébastien Le Fol

Paru le 21/08/2025

416 pages

Librairie Académique Perrin

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782262111984
9782262111984
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.