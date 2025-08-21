Les lieux du pouvoir

Les deux corps du pouvoir : l'exercice et le symbolique. Dans la filiation des Lieux de mémoire , dirigés par Pierre Nora, Sébastien Le Fol et sa prestigieuse équipe de rédacteurs racontent et auscultent une vingtaine de lieux célèbres (l'Elysée, Matignon, Bruxelles, le Quai d'Orsay...), méconnus (l'avion présidentiel, Souzy-la-Briche, la tribune du 14 Juillet, les clubs...) ou prestigieux (Chambord, Notre-Dame, le Louvre...) ; lieux emblématiques où le pouvoir s'exerce mais aussi et (souvent) surtout se représente, attestant de la centralité de la culture curiale au sein de notre République monarchique. Un livre sans précédent qui découvre la politique, ainsi que les hommes et femmes d'Etat et d'influence sous un jour inédit. . En voici le sommaire : L'Elysée : Solenn de Royer L'avion présidentiel : Nathalie Schuck Brégançon : François-Guillaume Lorrain Latche : Yves Harte Chambord : Bruno de Cessole Matignon : Tugdual Denis Souzy-la-Briche : Laureline Dupont Versailles : Camille Pascal Notre-Dame de Paris : Jérôme Cordelier La cour des Invalides : Sylvain Fort Le Val-de-Grâce : Elise Karlin Le PC Jupiter : Jean Guisnel La tribune du 14 Juillet : Sébastien Le Fol L'ENA : Marie-Amélie Lombard Le Quai d'Orsay : Emmanuel Hecht Bruxelles : Luc de Barochez Le Louvre : Adrien Goetz Saint-Germain-des-Près : Marie-Laure Delorme Lipp : Nicolas d'Estienne d'Orves Les clubs : Louis-Henri de La Rochefoucauld La tribune du Stade de France : Florent Barraco