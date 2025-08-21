Un panorama complet de la justice française et de son environnement Un panorama complet de la justice française et de son environnement Cet ouvrage d'" Institutions juridictionnelles " présente de manière synthétique un panorama complet de la justice française (principes, organisation, fonctionnement) et de son environnemen t de juridictions communautaires, européennes et internationales. Fruit du travail de deux auteurs, privatiste et publiciste, professionnel et universitaire, cet ouvrage aborde avec la plus grande expertise possible l'ensemble des juridictions . Conçu pour être un cours clair et accessible, ce manuel est ainsi destiné en priorité aux juristes débutants, étudiants de 1re année de licence en droit et en AES mais également aux juristes plus aguerris , qui se préparent aux concours de la magistrature ou se destinent à l'avocature, ainsi qu'à toutes les professions juridiques liées à la Justice.