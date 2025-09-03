Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Commérages et Confusion

Béatrice Egémar

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Jeune femme romantique et grande lectrice, Anne Spencer va passer quelques semaines dans le Surrey pour aider sa cousine Jenny, un peu débordée par ses enfants. C'est là qu'elle découvre les romans de Jane Austen qu'elle dévore avec passion. Brûlant d'enthousiasme, elle écrit une lettre d'admiration à la romancière. Et, miracle, celle-ci lui répond ! Folle de bonheur, Anne entame une savoureuse correspondance avec elle. Et quand, lors d'un bal donné par la lady du coin, Anne fait la connaissance d'un beau et taciturne jeune homme, elle est persuadée d'avoir rencontré son Mr Darcy ! Mais ce n'est pas du tout l'avis de Jane Austen, qui tente de modérer les ardeurs de sa jeune et ingénue correspondante... Confrontée à ses premiers émois amoureux, promesses de bien des péripéties, Anne parviendra-t-elle à faire les bons choix ? Pas sûr. D'autant qu'une mort mystérieuse vient tout bouleverser...

Par Béatrice Egémar
Chez City Editions

|

Auteur

Béatrice Egémar

Editeur

City Editions

Genre

Romance historique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Commérages et Confusion par Béatrice Egémar

Commenter ce livre

 

Commérages et Confusion

Béatrice Egémar

Paru le 03/09/2025

288 pages

City Editions

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824630373
9782824630373
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.