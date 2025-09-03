Commérages et Confusion

Jeune femme romantique et grande lectrice, Anne Spencer va passer quelques semaines dans le Surrey pour aider sa cousine Jenny, un peu débordée par ses enfants. C'est là qu'elle découvre les romans de Jane Austen qu'elle dévore avec passion. Brûlant d'enthousiasme, elle écrit une lettre d'admiration à la romancière. Et, miracle, celle-ci lui répond ! Folle de bonheur, Anne entame une savoureuse correspondance avec elle. Et quand, lors d'un bal donné par la lady du coin, Anne fait la connaissance d'un beau et taciturne jeune homme, elle est persuadée d'avoir rencontré son Mr Darcy ! Mais ce n'est pas du tout l'avis de Jane Austen, qui tente de modérer les ardeurs de sa jeune et ingénue correspondante... Confrontée à ses premiers émois amoureux, promesses de bien des péripéties, Anne parviendra-t-elle à faire les bons choix ? Pas sûr. D'autant qu'une mort mystérieuse vient tout bouleverser...