Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Les orages du coeur

Emily Brontë

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
PS comme Post scriptum PS comme Les consonnes du mot P(oé)S(ie) PS comme Poésie Seghers Publiée initialement par Pierre Seghers en 1950, la sélection de textes Les Orages du coeur témoigne du legs poétique d'Emily Brontë (1818-1848). L'autrice du chef-d'oeuvre Les Hauts de Hurlevent s'est livrée à l'écriture durant toute sa courte vie, aux côtés de ses deux soeurs, Anne et Charlotte Brontë. Sa poésie, traversée par les sentiments bruts et transfigurée par la nature sauvage du Yorkshire, exalte les états d'âme les plus tourmentés.

Par Emily Brontë
Chez Seghers

|

Auteur

Emily Brontë

Editeur

Seghers

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les orages du coeur par Emily Brontë

Commenter ce livre

 

Les orages du coeur

Emily Brontë

Paru le 21/08/2025

40 pages

Seghers

5,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782232148484
9782232148484
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.