PS comme Post scriptum PS comme Les consonnes du mot P(oé)S(ie) PS comme Poésie Seghers Publiée initialement par Pierre Seghers en 1950, la sélection de textes Les Orages du coeur témoigne du legs poétique d'Emily Brontë (1818-1848). L'autrice du chef-d'oeuvre Les Hauts de Hurlevent s'est livrée à l'écriture durant toute sa courte vie, aux côtés de ses deux soeurs, Anne et Charlotte Brontë. Sa poésie, traversée par les sentiments bruts et transfigurée par la nature sauvage du Yorkshire, exalte les états d'âme les plus tourmentés.