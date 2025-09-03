Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Marchands de mort subite

Max Izambard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
On n'a plus de nouvelles d'Anne Marlot, une journaliste indépendante, depuis qu'elle a quitté Kampala pour les besoins d'un reportage. En arrivant dans la capitale ougandaise, son père se lance dans une quête solitaire sur les traces de sa fille. C'est ainsi qu'il rencontre Juliet Ochola, une journaliste travaillant pour un grand quotidien ougandais. Celle-ci décide de reprendre le travail d'Anne. Dans un pays où les journalistes subissent menaces de mort et arrestations arbitraires, elle s'engage dans une enquête à haut risque. Dans ce premier roman, passionnante enquête sur les minerais du sang qui tient le lecteur en haleine de la première à la dernière page, Max Izambard nous transporte au coeur d'une Afrique des Grands Lacs affamée de justice. Dans un labyrinthe de questions et de faux-semblants, ses magnifiques personnages luttent pour faire émerger des vérités dérangeantes face à un pouvoir aux abois.

Par Max Izambard
Chez Editions du Rouergue

|

Auteur

Max Izambard

Editeur

Editions du Rouergue

Genre

Romans noirs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Marchands de mort subite par Max Izambard

Commenter ce livre

 

Marchands de mort subite

Max Izambard

Paru le 03/09/2025

400 pages

Editions du Rouergue

9,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782812627521
9782812627521
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.