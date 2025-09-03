Marchands de mort subite

On n'a plus de nouvelles d'Anne Marlot, une journaliste indépendante, depuis qu'elle a quitté Kampala pour les besoins d'un reportage. En arrivant dans la capitale ougandaise, son père se lance dans une quête solitaire sur les traces de sa fille. C'est ainsi qu'il rencontre Juliet Ochola, une journaliste travaillant pour un grand quotidien ougandais. Celle-ci décide de reprendre le travail d'Anne. Dans un pays où les journalistes subissent menaces de mort et arrestations arbitraires, elle s'engage dans une enquête à haut risque. Dans ce premier roman, passionnante enquête sur les minerais du sang qui tient le lecteur en haleine de la première à la dernière page, Max Izambard nous transporte au coeur d'une Afrique des Grands Lacs affamée de justice. Dans un labyrinthe de questions et de faux-semblants, ses magnifiques personnages luttent pour faire émerger des vérités dérangeantes face à un pouvoir aux abois.