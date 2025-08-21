Inscription
#Roman jeunesse

Alerte, plante affamée !

Laurent Audouin, Anne-Gaëlle Balpe

ActuaLitté
Une plante carnivore échappée, trois amis courageux et une course contre la montre ! Découvrez cette aventure hilarante qui mêle frissons et fous rires pour les jeunes lecteurs dès 6 ans. Résumé : A l'école, Nour doit faire un exposé sur une super plante carnivore. Mais au moment de la montrer à toute la classe, paf ! la plante sort de son pot et s'échappe à toute vitesse. Nour, Ama, Iris et Tom partent à sa poursuite. Les amis doivent la retrouver avant qu'elle ne dévore tout l'aquarium... Il leur faudra un seau, un balai et beaucoup de courage pour affronter la terrible plante affamée ! Une histoire qui mêle humour et aventure, signée par le duo talentueux Anne-Gaëlle Balpe et Laurent Audoin, et qui célèbre l'amitié et la débrouillardise face aux situations les plus loufoques ! A découvrir à partir de 6 ans. Lune Bleue : des premières histoires à lire dès 6 ans. Avec la collection, votre enfant va découvrir ses premières histoires, s'attacher à des personnages, développer son imaginaire... Au début, vous pourrez partager cette lecture avec lui : il lira les bulles et vous le texte. Ensuite il pourra lire et relire toute l'histoire tout seul, goûter au plaisir de la lecture et ne plus s'en passer !

Par Laurent Audouin, Anne-Gaëlle Balpe
Chez Nathan

|

Auteur

Laurent Audouin, Anne-Gaëlle Balpe

Editeur

Nathan

Genre

Nathan poche (6 à 8 ans)

Alerte, plante affamée !

Laurent Audouin, Anne-Gaëlle Balpe

Paru le 21/08/2025

32 pages

Nathan

6,20 €

9782095054458
