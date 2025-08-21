La petite souris a disparu

Partez à l'aventure avec Ruby la licorne adorée des CP ! Quand la petite souris des dents disparaît, Ruby s'envole vers le pays des êtres féeriques pour la retrouver. Une histoire magique qui enchante les jeunes lecteurs ! Ruby la licorne est la mascotte préférée des CP et l'héroïne de fabuleuses aventures qui font rêver tous les enfants. Résumé : Zoé est la star de la cour de récré avec sa dent qui ne tient plus qu'à un fil. Tout le monde attend avec impatience qu'elle tombe, surtout Ruby qui est ravie à l'idée que sa copine la petite souris vienne rendre visite à Zoé. Le soir venu, Zoé glisse sa dent sous son oreiller et s'endort. Mais quand Ruby vérifie au milieu de la nuit, la petite souris n'est toujours pas passée... Inquiète pour son amie, Ruby décide de s'envoler vers le mystérieux pays des êtres féeriques pour partir à sa recherche ! Les jeunes lecteurs dès 6 ans seront captivés par cette histoire qui mêle magie, amitié et aventure tout en renforçant leur confiance en eux. Une histoire touchante qui aide les enfants à apprivoiser le rituel de la petite souris tout en vivant une aventure féerique avec leur licorne préférée ! Lune Bleue : des premières histoires à lire dès 6 ans. Avec la collection, votre enfant va découvrir ses premières histoires, s'attacher à des personnages, développer son imaginaire... Au début, vous pourrez partager cette lecture avec lui : il lira les bulles et vous le texte. Ensuite il pourra lire et relire toute l'histoire tout seul, goûter au plaisir de la lecture et ne plus s'en passer !