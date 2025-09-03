Tokyo Babylon Tome 2

"Babylone, ville détruite par la colère de Dieu. " La gigantesque métropole de Tokyo abrite les joies et les peines de ses habitants, mais également de puissantes forces surnaturelles. Ainsi, lorsque Subaru est appelé pour réveiller une jeune fille piégée dans son sommeil depuis quatre mois, il est surpris de voir son amie d'enfance, Mitsuki, qui a enfermé sa conscience dans ses propres souvenirs. Quant à Hokuto, elle décide de venir en aide à une personne dans le besoin. La collection CLAMP UNIVERSE réunit une constellation d'oeuvres aussi sublimes qu'incontournables imaginées par le légendaire Studio CLAMP. Plongez dans les limbes de Tokyo Babylon et (re)découvrez les Reines du Manga !