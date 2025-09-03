Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

Tokyo Babylon Tome 2

Clamp, Claire Olivier, Kristopher Decker

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Babylone, ville détruite par la colère de Dieu. " La gigantesque métropole de Tokyo abrite les joies et les peines de ses habitants, mais également de puissantes forces surnaturelles. Ainsi, lorsque Subaru est appelé pour réveiller une jeune fille piégée dans son sommeil depuis quatre mois, il est surpris de voir son amie d'enfance, Mitsuki, qui a enfermé sa conscience dans ses propres souvenirs. Quant à Hokuto, elle décide de venir en aide à une personne dans le besoin. La collection CLAMP UNIVERSE réunit une constellation d'oeuvres aussi sublimes qu'incontournables imaginées par le légendaire Studio CLAMP. Plongez dans les limbes de Tokyo Babylon et (re)découvrez les Reines du Manga !

Par Clamp, Claire Olivier, Kristopher Decker
Chez Pika Edition

|

Auteur

Clamp, Claire Olivier, Kristopher Decker

Editeur

Pika Edition

Genre

Shojo/fille

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tokyo Babylon Tome 2 par Clamp, Claire Olivier, Kristopher Decker

Commenter ce livre

 

Tokyo Babylon Tome 2

Clamp trad. Claire Olivier

Paru le 03/09/2025

160 pages

Pika Edition

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782811666248
9782811666248
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.