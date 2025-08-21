Inscription
Le corps humain

Bruno Anselme

ActuaLitté
Découvrez une approche complète et pédagogique de l'étude du corps humain. Un guide indispensable pour maîtriser l'anatomie et la physiologie, conçu pour les étudiants en santé et en sport. Ce manuel de référence vous offre une vision claire et synthétique de l'anatomie et de la physiologie humaine. Organisé en 8 grands thèmes, il couvre l'intégralité des connaissances essentielles sur le fonctionnement du corps humain. > Organisation générale du corps humain > Modalités de croissance du corps humain > Fonctions de nutrition > Adaptations de l'organisme > Activité cérébrale > Reproduction - Organisation par double page pour une mémorisation efficace - Synthèses thématiques - Quiz d'auto-évaluation - Approche pédagogique progressive Parfait pour : - Etudiants en IFSI et IFAS, - Etudiants en formations universitaires liées au sport : DU, UFR APS, licences professionnelles, licences et masters Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) - Formations sanitaires et sociales, BTS et IUT domaine santé et social

Par Bruno Anselme
Chez Nathan

|

Auteur

Bruno Anselme

Editeur

Nathan

Genre

Anatomie

Le corps humain

Bruno Anselme

Paru le 21/08/2025

160 pages

Nathan

13,50 €

9782095053826
