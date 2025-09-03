Inscription
#Beaux livres

Le monde entier est en France

Pierre-Olivier Bonfillon, Myrtille Delamarche

Vous rêvez des plages grandioses des Seychelles ? Plongez dans l'eau turquoise des Glénan ! Vous voulez vivre l'aventure dans le Grand Ouest américain ? Le Colorado provençal n'attend que vous ! Pourquoi partir à l'autre bout du monde quand la France offre, en modèle réduit, les plus belles merveilles naturelles et patrimoniales ? Mosaïque d'îles paradisiaques, de landes mystérieuses ou de temples stupéfiants, ce GEOBOOK propose un tour du monde en miniature au coeur des sites les plus fabuleux de l'Hexagone, entre incontournables et pépites méconnues. DECOUVREZ PAR VOUS-MEME QUE LE MONDE ENTIER EST EN FRANCE (OU PRESQUE ! )

Par Pierre-Olivier Bonfillon, Myrtille Delamarche
Chez Editions Prisma

Auteur

Pierre-Olivier Bonfillon, Myrtille Delamarche

Editeur

Editions Prisma

Genre

France

Le monde entier est en France

Pierre-Olivier Bonfillon

Paru le 03/09/2025

280 pages

Editions Prisma

24,95 €

