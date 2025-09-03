Salle 1 - Choses vues et impressions Salle 2 - Fugues et improvisations Salle 3 - Formes géométriques Salle 4 - Formes biomorphiques Grâce à cette exposition consacrée à Kandinsky, découvrez près de 65 oeuvres de cet artiste russe du XXe siècle, naturalisé français à la fin de sa vie, l'un des pionniers de l'art abstrait. Les couleurs, éléments structurants qu'il faut retenir du visible, les formes géométriques puis à la fin de sa vie les formes "biomorphiques" plus poétiques, marquent les toiles de ce peintre qui très tôt dans sa peinture à renoncer à l'objet et à la perspective pour exprimer ce qu'il nomme sa "nature intérieure" .