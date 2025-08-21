Les fourberies de scapin

Léandre et Octave voient leurs amours contrariées par leurs pères. Mais c'est compter sans Scapin, le valet aux mille fourberies qui veut faire triompher la jeunesse sur l'autorité et la sottise... Nouvelle formule ! - En couleurs et richement illustrés , avec des bilans dessinés . - Au fil du texte, des exercices et des bilans à compléter par les élèves . - En fin d'ouvrage, le dossier du collégien pour comprendre l'oeuvre - L'oeuvre en version audio . Enjeux pédagogiques : - Des pauses lecture qui accompagnent efficacement les nombreux rebondissements de la pièce liés aux ruses de Scapin. - Une analyse du personnage de Scapin, valet de son maître mais maître des situations. - Une étude de l'évolution de la figure de Scapin dans l'histoire du théâtre, depuis la commedia dell'arte. - Une analyse du passage de la farce à la comédie. Thèmes du programme en lien avec le titre : 6e | Se masquer, jouer, déjouer 5e | Avec autrui : familles, amis, réseaux En complément : Le Dossier du collégien propose des activités ludiques pour découvrir l'essentiel sur l'auteur, sur l'oeuvre et sur son contexte, mais aussi pour apprendre à donner son avis.