Nom de code, Hello girls

Washington, 1918. Les secrets de guerre ne meurent jamais. Edda, ancienne opératrice téléphonique, pensait avoir laissé ses démons derrière elle, jusqu'à ce qu'un mystérieux appel ravive son passé... Découvrez un thriller historique passionant dans lequel Edda, 18 ans, tente de reconstruire sa vie après la guerre. Ancienne opératrice chargée du codage des transmissions militaires, elle navigue entre son poste d'opératrice civile et son amitié avec Theo, resté à l'arrière. Un soir, un appel anonyme fait ressurgir les raisons de son retour forcé au pays. Cette enquête page-turner met en lumière le destin méconnu des Hello Girls, ces femmes courageuses au service du renseignement militaire. Un roman qui explore les traumatismes de guerre, la résilience et la quête de vérité, par une autrice multi-primée qui donne une voix à ces héroïnes oubliées de l'Histoire.