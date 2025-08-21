Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Bande dessinée jeunesse

Nom de code, Hello girls

Anne Delcourt, Monica Hesse

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Washington, 1918. Les secrets de guerre ne meurent jamais. Edda, ancienne opératrice téléphonique, pensait avoir laissé ses démons derrière elle, jusqu'à ce qu'un mystérieux appel ravive son passé... Découvrez un thriller historique passionant dans lequel Edda, 18 ans, tente de reconstruire sa vie après la guerre. Ancienne opératrice chargée du codage des transmissions militaires, elle navigue entre son poste d'opératrice civile et son amitié avec Theo, resté à l'arrière. Un soir, un appel anonyme fait ressurgir les raisons de son retour forcé au pays. Cette enquête page-turner met en lumière le destin méconnu des Hello Girls, ces femmes courageuses au service du renseignement militaire. Un roman qui explore les traumatismes de guerre, la résilience et la quête de vérité, par une autrice multi-primée qui donne une voix à ces héroïnes oubliées de l'Histoire.

Par Anne Delcourt, Monica Hesse
Chez Nathan

|

Auteur

Anne Delcourt, Monica Hesse

Editeur

Nathan

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Nom de code, Hello girls par Anne Delcourt, Monica Hesse

Commenter ce livre

 

Nom de code, Hello girls

Monica Hesse trad. Anne Delcourt

Paru le 21/08/2025

400 pages

Nathan

17,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095042714
9782095042714
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.