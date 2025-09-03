Girl abroad

Lorsque Abbey Bly, dix-neuf ans, a l'opportunité d'étudier à Londres pendant un an, c'est l'occasion rêvée de s'affranchir enfin de l'emprise de son père, rock star à la retraite, qu'elle adore mais qui se montre autoritaire. Elle est prête à être libre, à se découvrir elle-même - mais avant tout, à rencontrer les filles avec lesquelles elle est en colocation. Jusqu'à ce qu'elle découvre, en arrivant, que ses colocataires ne sont en fait que des garçons. Des garçons charmants, drôles et terriblement attirants. Mais hors de portée, la règle interdisant de fraterniser entre colocataires. Abbey ne s'est jamais considérée comme une briseuse de règles. Mais bientôt, elle ment à son père à propos de sa situation et tombe amoureuse non pas d'un mais de deux hommes qu'elle ne peut pas avoir : son colocataire rugbyman et un musicien maussade qui a une petite amie. De plus, ses recherches pour la fac l'entraînent dans un scandale caché d'une famille de l'aristocratie, l'entourant de secrets de tous les côtés. Pour qu'Abbey puisse espérer trouver l'amour, des réponses ou un avenir à Londres, elle devra décider quelles règles - et quels coeurs - valent la peine d'être brisés...