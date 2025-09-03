Inscription
#Imaginaire

Hourglass

Dimitri Lernoud

ActuaLitté
Scientifiques retenues captives par l'armée, Ana et Bonnie construisent sous la contrainte une machine temporelle censée arrêter la Guerre mondiale qui fait rage : c'est le projet Hourglass. Mais leurs consoeurs Diane et Carina les poussent à la rébellion. Ensemble, elles vont tout tenter pour fuir la ville-bunker qui leur sert de prison. Avec le conflit en cours, la surveillance constante, les soldats et les robots géants, la seule issue à leur présent dystopique semble être une fuite vers le futur de leur monde...

Par Dimitri Lernoud
Chez Les Humanoïdes Associés

|

Auteur

Dimitri Lernoud

Editeur

Les Humanoïdes Associés

Genre

Science-fiction

Hourglass

Dimitri Lernoud

Paru le 03/09/2025

264 pages

Les Humanoïdes Associés

21,95 €

ActuaLitté
9782731690699
