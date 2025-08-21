Le vent léger

"Il écrivait depuis toujours ce qu'il croyait être un traité de sagesse mais qui dans les faits n'était qu'un long poème céleste et mélancolique avec, au milieu, une grande tempête contenue". Automne 1971, dans un petit village de Gaspésie, au coeur de la nature canadienne, Enzo, Zelda, Arthur, Elliott, Zénon et Léonard partagent leur temps entre promenades dans les collines avec leur bouc Ringo, imitations des oiseaux, et visites au fermier-philosophe Bertin. Mais le ciel s'assombrit lorsque leur mère tombe malade. S'affairant autour d'elle comme des lampions, les enfants s'unissent secrètement contre le chagrin. Les joies simples du quotidien se mêlent aux grandes questions sur le caractère dérisoire, mais aussi merveilleux de l'existence...