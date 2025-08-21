Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Le vent léger

Jean-François Beauchemin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Il écrivait depuis toujours ce qu'il croyait être un traité de sagesse mais qui dans les faits n'était qu'un long poème céleste et mélancolique avec, au milieu, une grande tempête contenue". Automne 1971, dans un petit village de Gaspésie, au coeur de la nature canadienne, Enzo, Zelda, Arthur, Elliott, Zénon et Léonard partagent leur temps entre promenades dans les collines avec leur bouc Ringo, imitations des oiseaux, et visites au fermier-philosophe Bertin. Mais le ciel s'assombrit lorsque leur mère tombe malade. S'affairant autour d'elle comme des lampions, les enfants s'unissent secrètement contre le chagrin. Les joies simples du quotidien se mêlent aux grandes questions sur le caractère dérisoire, mais aussi merveilleux de l'existence...

Par Jean-François Beauchemin
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Jean-François Beauchemin

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Le vent léger par Jean-François Beauchemin

Commenter ce livre

 

Le vent léger

Jean-François Beauchemin

Paru le 21/08/2025

208 pages

Editions Gallimard

8,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073080127
9782073080127
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.