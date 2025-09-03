Inscription
#Essais

Théo met du temps à s'endormir

Caroline Ferriol

ActuaLitté
Tous les soirs, une fois couché, Arthur rappelle ses parents : il a soif, son bras le gratte, son nez coule... Ca n'en finit plus ! Papa et Maman s'énervent et s'inquiètent de son manque de sommeil. Heureusement, la Fée Dodo a la solution pour aider Arthur à s'endormir comme un grand, rapidement ! La collection qui apaise les enfants... et soutient les parents Avec : - Une méditation à écouter avant de dormir - Un "cherche et trouve" au fil des pages - Un coin des parents riche en conseils - Une version audio

Chez Marabout

|

Auteur

Editeur

Marabout

Genre

Sommeil de l'enfant

Paru le 24/09/2025

32 pages

6,90 €

9782501189941
© Notice établie par ORB
