Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman jeunesse

Au temps des mousquetaires

Stéphanie Ledu, Cléo Germain

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Qui étaient les mousquetaires ? A quelle époque vivaient-ils ? Comme étaient-ils recrutés ? Un ouvrage pour raconter qui étaient vraiment ces mousquetaires, dont les aventures de cape et d'épée font rêver. " Mes p tits docs ", la collection de documentaires qui se racontent comme des histoires et accompagnent les enfants dans leur découverte du monde. Pour découvrir qui étaient vraiment les mousquetaires La compagnie des mousquetaires est née sous le règne troublé de Louis XIII. Cette garde armée, composée d'enviton cent cinquante nobles, est entièrement dévouée au roi. Elle combattra vaillamment à ses côtés lors du siège de La Rochelle. La rivalité entre Louis XIII et Richelieu, son Premier ministre, s'illustrera dans les nombreux affrontements entre la garde des mousquetaires du roi et celle du cardinal. Pour raconter la France comme une histoire Le texte narratif et les illustrations de Cléo Germain sont tout à fait adaptés à la démarche de la collection : du documentaire raconté, rendu vivant et accessible pour les plus petits.

Par Stéphanie Ledu, Cléo Germain
Chez Editions Milan

|

Auteur

Stéphanie Ledu, Cléo Germain

Editeur

Editions Milan

Genre

Renaissance - Grandes découver

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Au temps des mousquetaires par Stéphanie Ledu, Cléo Germain

Commenter ce livre

 

Au temps des mousquetaires

Stéphanie Ledu, Cléo Germain

Paru le 03/09/2025

32 pages

Editions Milan

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782408061012
9782408061012
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.