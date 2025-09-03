Au temps des mousquetaires

Qui étaient les mousquetaires ? A quelle époque vivaient-ils ? Comme étaient-ils recrutés ? Un ouvrage pour raconter qui étaient vraiment ces mousquetaires, dont les aventures de cape et d'épée font rêver. " Mes p tits docs ", la collection de documentaires qui se racontent comme des histoires et accompagnent les enfants dans leur découverte du monde. Pour découvrir qui étaient vraiment les mousquetaires La compagnie des mousquetaires est née sous le règne troublé de Louis XIII. Cette garde armée, composée d'enviton cent cinquante nobles, est entièrement dévouée au roi. Elle combattra vaillamment à ses côtés lors du siège de La Rochelle. La rivalité entre Louis XIII et Richelieu, son Premier ministre, s'illustrera dans les nombreux affrontements entre la garde des mousquetaires du roi et celle du cardinal. Pour raconter la France comme une histoire Le texte narratif et les illustrations de Cléo Germain sont tout à fait adaptés à la démarche de la collection : du documentaire raconté, rendu vivant et accessible pour les plus petits.