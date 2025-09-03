Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman jeunesse

La Renaissance

Stéphanie Ledu, Cléo Germain

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Au XVIe siècle, la France connaît une période incroyable de découvertes et de renouveau. "Mes p tits docs" , la collection de documentaires qui se racontent comme des histoires et accompagnent les enfants dans leur découverte du monde. Pour découvrir une période clé de l'histoire Au XVIe siècle, une période de grands changements s'ouvre en Europe. En France, le roi François Ier se passionne pour l'art italien, pendant que de grands explorateurs découvrent de nouvelles terres lointaines. Des guerres d'Italie aux guerres de Religion et à l'assassinat d'Henri IV, de l'embellissement des châteaux de la Loire à l'invention de l'état civil, en passant par l'explosion de l'imprimerie, un " Mes p'tits docs " pour introduire à cette époque de découvertes et de renouveau, qu'on a appelée la "Renaissance" . Pour raconter la France comme une histoire Le texte narratif et les illustrations de Cléo Germain sont tout à fait adaptés à la démarche de la collection : du documentaire raconté, rendu vivant et accessible pour les plus petits.

Par Stéphanie Ledu, Cléo Germain
Chez Editions Milan

|

Auteur

Stéphanie Ledu, Cléo Germain

Editeur

Editions Milan

Genre

Renaissance - Grandes découver

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Renaissance par Stéphanie Ledu, Cléo Germain

Commenter ce livre

 

La Renaissance

Stéphanie Ledu, Cléo Germain

Paru le 03/09/2025

32 pages

Editions Milan

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782408060992
9782408060992
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.