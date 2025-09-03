Au XVIe siècle, la France connaît une période incroyable de découvertes et de renouveau. "Mes p tits docs" , la collection de documentaires qui se racontent comme des histoires et accompagnent les enfants dans leur découverte du monde. Pour découvrir une période clé de l'histoire Au XVIe siècle, une période de grands changements s'ouvre en Europe. En France, le roi François Ier se passionne pour l'art italien, pendant que de grands explorateurs découvrent de nouvelles terres lointaines. Des guerres d'Italie aux guerres de Religion et à l'assassinat d'Henri IV, de l'embellissement des châteaux de la Loire à l'invention de l'état civil, en passant par l'explosion de l'imprimerie, un " Mes p'tits docs " pour introduire à cette époque de découvertes et de renouveau, qu'on a appelée la "Renaissance" . Pour raconter la France comme une histoire Le texte narratif et les illustrations de Cléo Germain sont tout à fait adaptés à la démarche de la collection : du documentaire raconté, rendu vivant et accessible pour les plus petits.