Folie douce

Traduit de l'américain par Jacques Mailhos Qui a bien pu entrer par effraction dans le cabinet du docteur Will MacKinderick, psychanalyste à Meriwether, dans le Montana ? Pourquoi avoir dérobé des données confidentielles de patients ? Sughrue, seul détective privé de la région, vient à peine de commencer son enquête qu'il est témoin d'un accident. Celui-ci ressemble furieusement à un meurtre, mais ne peut pas en être un. Bientôt, d'autres incidents invraisemblables et sanglants s'accumulent. Mais pourquoi MacKinderick a-t-il proposé autant d'argent à Sughrue ? Pourquoi a-t-il soudain disparu ? Comment peut-il avoir autant d'ex-femmes ? Autant de questions qui se résument à une seule : comment peut-on être psychanalyste à Meriwether ?