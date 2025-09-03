Inscription
#Polar

Folie douce

James Crumley, Hugues Micol, Jacques Mailhos

ActuaLitté
Traduit de l'américain par Jacques Mailhos Qui a bien pu entrer par effraction dans le cabinet du docteur Will MacKinderick, psychanalyste à Meriwether, dans le Montana ? Pourquoi avoir dérobé des données confidentielles de patients ? Sughrue, seul détective privé de la région, vient à peine de commencer son enquête qu'il est témoin d'un accident. Celui-ci ressemble furieusement à un meurtre, mais ne peut pas en être un. Bientôt, d'autres incidents invraisemblables et sanglants s'accumulent. Mais pourquoi MacKinderick a-t-il proposé autant d'argent à Sughrue ? Pourquoi a-t-il soudain disparu ? Comment peut-il avoir autant d'ex-femmes ? Autant de questions qui se résument à une seule : comment peut-on être psychanalyste à Meriwether ?

Par James Crumley, Hugues Micol, Jacques Mailhos
Chez Gallmeister

|

Auteur

James Crumley, Hugues Micol, Jacques Mailhos

Editeur

Gallmeister

Genre

Romans policiers

Folie douce

James Crumley trad. Jacques Mailhos

Paru le 03/09/2025

416 pages

Gallmeister

11,90 €

ActuaLitté
9782404080932
© Notice établie par ORB
