Le Parlement de l'eau

Une romancière, qui croit au pouvoir de la littérature pour changer le réel, convoque en pensée des entités aquatiques : Fleuve, Mer, Océan, Crue, Ruisseau, Rivière, Cascade, Marais, Lac, Lagune... Celles-ci inventent une histoire sur la nécessité vitale de sauver le cycle de l'eau, faire barrage à la montée du fascisme, retisser les liens entre l'espèce humaine et le vivant. Depuis le bassin versant du Rhône sur lequel elle enquête, Wendy Delorme nous propose un roman inspirant, où l'utopie l'emporte sur la dystopie.