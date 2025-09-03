Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Le Parlement de l'eau

Wendy Delorme

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une romancière, qui croit au pouvoir de la littérature pour changer le réel, convoque en pensée des entités aquatiques : Fleuve, Mer, Océan, Crue, Ruisseau, Rivière, Cascade, Marais, Lac, Lagune... Celles-ci inventent une histoire sur la nécessité vitale de sauver le cycle de l'eau, faire barrage à la montée du fascisme, retisser les liens entre l'espèce humaine et le vivant. Depuis le bassin versant du Rhône sur lequel elle enquête, Wendy Delorme nous propose un roman inspirant, où l'utopie l'emporte sur la dystopie.

Par Wendy Delorme
Chez Cambourakis

|

Auteur

Wendy Delorme

Editeur

Cambourakis

Genre

Science-fiction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Parlement de l'eau par Wendy Delorme

Commenter ce livre

 

Le Parlement de l'eau

Wendy Delorme

Paru le 03/09/2025

480 pages

Cambourakis

23,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386690464
9782386690464
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.