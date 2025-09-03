Inscription
#Roman étranger

En marge des marées

Joseph Conrad

ActuaLitté
Les quatre récits rassemblés dans ce volume furent écrits entre 1910 et 1914. Chez Conrad la distinction entre court roman et longue nouvelle n'a jamais été tranchée. On le voit dans ce recueil publié en 1915 sous un titre volontairement énigmatique. «Le Planteur de Malata» et «A cause des dollars» appartiennent, comme Lord Jim et Victoire, au monde de l'exotisme indonésien. Le premier texte concerne l'impossibilité d'une relation amoureuse entre deux êtres romantiques et passionnés ; le second présente le déroulement inexorable d'une tragédie sordide ; l'un et l'autre soulignent la cruelle ironie du destin. «L'Associé» montre comment la bassesse des intérêts commerciaux peut briser le plus noble des marins. Quant à «L'Auberge des deux sorcières», on y trouve une plongée dans l'époque et le décor des guerres napoléoniennes, sujet de plus en plus cher à Conrad. Par leur diversité, les quatre nouvelles constituent une initiation efficace à la diversité des talents de l'auteur, ainsi qu'à sa vision tourmentée de l'univers.

Par Joseph Conrad
Chez Editions de la Loupe

|

Auteur

Joseph Conrad

Editeur

Editions de la Loupe

Genre

Littérature anglo-saxonne

En marge des marées

Joseph Conrad trad. G. Jean-Aubry

Paru le 03/09/2025

480 pages

Editions de la Loupe

21,90 €

ActuaLitté
9782382993156
