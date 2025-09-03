School of Villains Tome 1

"Je compte bien atteindre le sommet de la hiérarchie de cette école". A 15 ans, Jôichirô Kirinji, fils du Premier ministre, étudie sans relâche pour suivre les traces de son père. Tout bascule lorsqu'il découvre que celui qu'il admire tant n'est un simple larbin du chef du clan Biran. Humilié et trahi, il comprend à cet instant qui tire véritablement les ficelles du pays. Résolu à prendre son destin en main, il s'inscrit dans la pire des écoles de voyous pour gravir les échelons de la pègre et devenir le véritable numéro un du Japon ! Hiromasa Okujima (Au bain, les Yankees ! , Vavam Vampire, Les Racailles de l'autre monde) revient sur le devant de la scène avec School of Villains, une oeuvre en trois tomes publiée aux éditions Shinchosha !